Столичные учителя с 1 сентября потеряют надбавки к зарплате

ИТАР-ТАСС

С 1 сентября в Москве отменяются все так называемые "лужковские" надбавки. По словам учителей, это грозит существенным снижением зарплаты в новом учебном году. Первыми на себе изменения почувствовали молодые педагоги и учителя иностранного языка. Перед отпуском они не получили по 20 тысяч рублей единовременного пособия "на обустройство быта".

В департаменте образования сообщили, что эта выплата была "установлена постановлением правительства Москвы за счет средств накопительного фонда департамента образования". Но средства эти закончились, а распоряжение их регулирующие, "признано утратившим силу". Учителя опасаются, что пришедшее на смену системе надбавок нормативно-подушевое финансирование лишит их нормальной зарплаты, сообщают "Московские новости".

Представитель департамента образования сообщил, что школам "предоставлено право устанавливать системы оплаты труда, отличные от тарифной". Речь идет об индивидуальных доплатах, надбавках и премиях, размер которых зависит от сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы и может составлять до 30% зарплаты. Все "лужковские" надбавки - их более 30 - были собраны в постановлении правительства Москвы номер 523 "О повышении тарифных ставок единой тарифной сетки". Слухи о том, что их могут отменить, ходили еще год назад. По словам самих учителей, сколько теперь они будут получать – станет известно лишь после выплаты сентябрьской зарплаты.

При этом данные о заплатах московских педагогов с нового учебного года станут открытыми. С 1 сентября эта информация будет публиковаться на сайтах департамента образования и окружных управлений образования. В рейтинге будет дана только одна цифра - размер средней зарплаты, других критериев оценки не предполагается. Многие учителя не одобряют эту идею. В школах отмечают, что без дополнительных данных о нагрузке учителей и количестве обучающихся, рейтинг учительских зарплат будет абсолютно бесполезен.