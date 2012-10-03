"МН": Столичные учителя увольняются из-за реформ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские школы теряют учителей из-за отмены с 1 сентября "лужковских" надбавок, слияния учебных заведений и новой системы оплаты труда (НСОТ), согласно которой зарплаты будут зависеть от решения директоров и управляющих советов. Если ранее молодые учителя и преподаватели иностранных языков получали фиксированные надбавки, то теперь их будут премировать "стимулирующими выплатами", пишет газета "Московские новости".

По этой схеме в определении премий кроме директоров и родителей будут участвовать представители профсоюзов и главы "профильных кафедр". Таким образом, значительно увеличивается риск несправедливого распределения денег в зависимости от личных предпочтений начальства.

Чиновники объясняют введение НСОТ уходом от уравнительного подхода к зарплате и повышением роли стимулирующих зарплат. Суммарно индивидуальные доплаты, надбавки и премии могут составлять до 30% от всего размера зарплаты.

Между тем ситуация усугубляется процессом слияния московских школ, в результате которого многие сотрудники теряют работу, а у оставшихся меняется нагрузка. Она может как значительно возрасти, так и снизиться. По данным на июль 2012 года, уже реорганизовано 684 школы и детских сада, из которых сделали 255 образовательных комплексов. Напомним, что во время нахождения Юрия Лужкова на посту мэра столицы существовало более 30 надбавок для сотрудников обычных школ и гимназий.

