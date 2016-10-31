Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2016, 15:15

Политика

Уличным музыкантам могут запретить играть на Арбате

Фото: ТАСС/Евгений Гладин

Уличным музыкантам могут запретить играть на Арбате, сообщает Агентство "Москва". С таким предложением планируют обратиться к столичному правительству муниципальные власти района.

По словам главы района Евгения Бабенко, вопрос, могут ли проходить выступления музыкантов на Арбате, решался совместно с жителями, которые высказались категорически против. По их мнению, структура улицы такова, что создает сильное эхо.

Кроме того, власти Арбата проработают возможность сообщать музыкантам правила выступления на улицах с помощью SMS-рассылки и раздачи памяток. По мнению Бабенко, последним может заняться туристическая полиция или дружинники, а также молодежная палата района Арбат.

Московские власти организовали для уличных музыкантов 14 площадок, среди них три находятся на Арбате. Забронировать площадку музыкальные группы могут на портале mos.ru. Музыканты смогут самостоятельно выбрать дату и время выступлений. Под одно выступление отводится два часа.

Музыкантам запрещено использовать ненормативную лексику и выступать нетрезвыми. Также нельзя применять звукоусилители, потому что площадки находятся на улицах, где есть жилые дома.

Площадки будут работать в центре города с 1 ноября по 1 февраля с 10:00 до 22:00.

запреты тишина уличные музыканты городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика