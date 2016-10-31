Фото: ТАСС/Евгений Гладин

Уличным музыкантам могут запретить играть на Арбате, сообщает Агентство "Москва". С таким предложением планируют обратиться к столичному правительству муниципальные власти района.

По словам главы района Евгения Бабенко, вопрос, могут ли проходить выступления музыкантов на Арбате, решался совместно с жителями, которые высказались категорически против. По их мнению, структура улицы такова, что создает сильное эхо.

Кроме того, власти Арбата проработают возможность сообщать музыкантам правила выступления на улицах с помощью SMS-рассылки и раздачи памяток. По мнению Бабенко, последним может заняться туристическая полиция или дружинники, а также молодежная палата района Арбат.