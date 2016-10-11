Форма поиска по сайту

11 октября 2016, 13:44

Политика

Росавиация запретила пользоваться Galaxy Note 7 в самолетах и аэропортах

Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 запретили использовать в самолетах и аэропортах, сообщает сайт Росавиации. Запрет на включение, зарядку и использование распространяется на все гаджеты, вне зависимости от страны и даты приобретения.

Новые правила пассажирам сообщат представители авиакомпаний и всех ответственных подразделений в аэропортах. Запрет на использование гаджета будет действовать, пока производитель не устранит все потенциально опасные дефекты своих смартфонов.

Представители ведомства отметили, что сама компания Samsung недавно выпустила новые рекомендации. Производитель попросил владельцев гаджетов отключить у них питание и больше не использовать.

Компания продолжает расследовать инциденты, связанные с возгораниями Galaxy Note 7. Samsung обратился к дилерам с просьбой прекратить продажи и обмены флагманской модели.

Во вторник, 11 октября, производитель объявил о полном прекращении производства гаджетов этой модели. Вскоре может полностью остановиться и продажа телефонов.

