Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

На железнодорожной станции Манихино в Истринском районе Подмосковья произошло замыкание контактного провода, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о замыкании поступило на пульт дежурного в 14:20. На место происшествия сразу была направлена ремонтная бригада.

Из-за инцидента четыре поезда в сторону Москвы были задержаны. Спустя полчаса движение поездов было восстановлено.

Ранее m24.ru сообщало о еще одной незапланированной задержке в движении составов. Поезд "Стриж" № 702, следующий по маршруту Москва – Нижний Новгород, задержался на 18 минут из-за неисправного светофора.

На перегоне Электроугли – Храпуново Горьковского направления МЖД в 7:05 неизвестные похитили оборудование трансформатора, в связи с чем светофор показывал красный свет и поезду пришлось задержаться. Состав тронулся с места в 7:22, но это сбило график следования других поездов, проезжающих участок Железнодорожная-Фрязево, на 6 – 12 минут.

Диспетчеры предприняли все возможные меры, чтобы восстановить привычное движение на Горьковском направлении.