25 марта 2014, 11:39

Общество

Новые билетные автоматы установят на Белорусском вокзале

ИТАР-ТАСС

На Белорусском вокзале и нескольких подмосковных станциях с 24 по 28 марта планируется установить 35 билетопечатающих автоматов нового образца, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В частности, новые автоматы появятся на станциях "Подлипки дачные", "Болшево", "Монино", "Щелково" и "Голицыно".

"Новые БПА отличаются от прежних большей надежностью и стабильностью работы. В июне этого года с их помощью будет возможно оформить абонемент на транспортную карту, абонемент "на количество поездок", льготный билет на социальную карту, а также произвести оплату с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Центральная ППК" является крупнейшим перевозчиком пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. В 2013 году компания перевезла более 586 миллионов пассажиров.

