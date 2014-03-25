Новые билетные автоматы установят на Белорусском вокзале

ИТАР-ТАСС
На Белорусском вокзале и нескольких подмосковных станциях с 24 по 28 марта планируется установить 35 билетопечатающих автоматов нового образца, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
В частности, новые автоматы появятся на станциях "Подлипки дачные", "Болшево", "Монино", "Щелково" и "Голицыно".
"Новые БПА отличаются от прежних большей надежностью и стабильностью работы. В июне этого года с их помощью будет возможно оформить абонемент на транспортную карту, абонемент "на количество поездок", льготный билет на социальную карту, а также произвести оплату с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Центральная ППК" является крупнейшим перевозчиком пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. В 2013 году компания перевезла более 586 миллионов пассажиров.