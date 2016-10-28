Велосезон закроют в столице в середине ноября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Велосезон 2016 года планируется закрыть 15 ноября, сообщает ТАСС. Однако дата может измениться из-за погодных условий.

В день закрытия сезона городских станций проката уберут велосипеды, сами конструкции оставят зимовать на улицах. Жители столицы в 2016 году могли пользоваться 370 автоматическими велостанциями, где были доступны 3300 велосипедов. Их адреса опубликованы на Едином транспортном портале

Пользователи проката "Велобайк" совершили 1,5 миллиона поездок, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Новинкой года стали 60 электровелосипедов. Они были доступны на пяти станциях велопроката рядом с деловым центром "Москва-Сити", в Хамовниках и Дорогомилове.

Электровелосипеды оснащены электромотором и аккумулятором, которого хватит при полной зарядке на 18 километров пути.