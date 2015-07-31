Пенсионный возраст чиновников повысят c 1 января

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пенсионный возраст для чиновников за выслугу лет будет повышен c 1 января 2016 года, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

"Речь не идет о формальном увеличении пенсионного возраста де-юре, потому что мы не предлагаем вносить поправки в базовый закон о пенсиях. Будут вноситься изменения для выплат доплат за выслугу лет, прежде всего. Это произойдет с 1 января 2016 года", – отметил министр.

Согласно документу, разработанному Минтрудом, предлагается увеличить возраст, при достижении которого госслужащие смогут обратиться за назначением пенсии за выслугу лет. Он будет составлять 65 лет. На данный момент пенсия за выслугу лет для чиновника устанавливается в любое время после назначения страховой пенсии по старости или инвалидности.

При этом тем, кому уже назначены страховые пенсии по инвалидности, предлагается сохранить действующий порядок и назначать пенсии за выслугу лет вне зависимости от возраста.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста предлагается увеличить до 65 лет предельный возраст пребывания на государственной службе. Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 60 лет.

Также, планируется увеличить минимальный стаж государственной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, с 15 до 20 лет.