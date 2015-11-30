Нововведения декабря: компенсация за плохие услуги ЖКХ и регистрация юрлиц

Нововведения декабря: компенсации за ЖКУ и бесхозные участки

В декабре россиян ждет несколько нововведений, передает телеканал "Москва 24".

Бесхозные дома

С 1 декабря дома и участки, которые не оформлены по всем правилам, начнут признавать бесхозными.

Это касается случаев, когда кадастровый номер на постройку или землю присвоен, а информации о праве на них нет. В частности, если они перешли по наследству.

Отмечается, что около 35 миллионов загородных домов и участков не имеют всех необходимых документов.

Компенсация тепла

С 28 декабря за тепло, свет или газ, если они поступали в квартиру с перебоями, можно будет получать компенсацию, которую выплачивает управляющая компания.

Предварительно, сумма выплат составит примерно треть от тарифа за некачественную услугу.

Регистрация лица

С 29 декабря зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем можно будет быстрее. Документы будут оформлять три дня вместо пяти.

Для обществ с ограниченной ответственностью также внесены изменения. Они могут использовать типовой устав, который позволит быстрее вносить изменения о своем наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала.

Условия страховки

С 28 декабря туроператоры будут обязаны рассказывать своим клиентам об условиях добровольного медицинского страхования.

Теперь информацию о полисе они должны будут вносить в договор на продажу путевки, а также проинформировать туриста о последствиях, если страховка отсутствует.

ГЛОНАСС для самолета

Все частные легкие самолеты и вертолеты до 31 декабря должны быть оснащены ГЛОНАСС. График установки этих приборов на воздушных судах общего назначения уже прописан.

Как пишет "Российская газета", это касается в том числе самолетов с максимальным взлетным весом 5,7 тысяч килограммов и более, вертолетов от 3,1 тысячи килограммов.

Оформление гражданства в Москве

С 1 декабря оформлять вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство нужно будет в Паспортно-визовом центре на ул. Новослободской, 45 кор.Б. Окружные отделения ФМС прекратят оформление данных документов с 7 декабря.