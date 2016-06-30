Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2016, 13:59

Политика

Минстрой предложил лишать архитекторов прав на проектную документацию

Архитекторов могут лишить прав на проектную документацию

Минстрой предложил лишать архитекторов прав на проектную документацию. Это будет касаться только тех специалистов, которые работают в рамках госзаказа.

Если закон будет принят, то архитекторы не смогут участвовать в реализации своих проектов. Между тем, лишение архитекторов интеллектуальных прав, если это не предусмотрено контрактом, противоречит международным нормам. Своим мнением об этой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" поделился президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

"Архитекторы всегда пытались отстаивать интересы граждан, общества и потребителя. Эта инициатива призвана убрать архитекторов с дороги и не мешать чиновникам", – объяснил Боков.

По словам эксперта, в случае принятия закона любой подрядчик или заказчик сможет внести изменения в проект уже на этапе строительства. Кроме того, эта инициатива противоречит той, которую разрабатывает Минкульт – в ведомстве хотят, наоборот, повысить ответственность архитекторов и реставраторов за качество проектов.

"Застройщики заинтересованы в скорости строительства, последующая эксплуатация их не интересует. Архитекторы же стараются думать именно о качественной эксплуатации зданий", – добавил Боков.

30 июня в столице стартовал Московский урбанистический форум – международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. С 2011 года Московский урбанистический форум под эгидой Правительства Москвы собирает ведущих экспертов, архитекторов, представителей властей, городских активистов и девелоперов для того, чтобы обсуждать цели и задачи современной урбанистики и экономики и формировать облик комфортного городского пространства.

Московские власти – Сергей Собянин, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, главный архитектор города Сергей Кузнецов, начальник метрополитена Дмитрий Пегов и гендиректор МКЖД Владимир Машкин – расскажут про "Зарядье", преображение ВДНХ и территории завода "ЗИЛ", о проекте "Моя улица" и реконструкции Московской кольцевой железной дороги.

В рамках форума можно будет услышать и о других городах: как преобразился Сочи, как в России готовятся к чемпионату мира по футболу, что такое Hyperloop и можно ли его построить у нас и в чем особенность города Масдар-Сити в ОАЭ, строящегося в 17 километрах от Абу-Даби (ОАЭ). Его называют городом будущего за использование электроэнергии из возобновляемых источников, энергоэффективные здания, беспилотный транспорт и другие инновации. Похожие принципы лежат в основе Иннополиса — научно-исследовательского центра нового поколения недалеко от Казани.

Ссылки по теме


законы Андрей Боков архитекторы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика