Архитекторов могут лишить прав на проектную документацию

Минстрой предложил лишать архитекторов прав на проектную документацию. Это будет касаться только тех специалистов, которые работают в рамках госзаказа.

Если закон будет принят, то архитекторы не смогут участвовать в реализации своих проектов. Между тем, лишение архитекторов интеллектуальных прав, если это не предусмотрено контрактом, противоречит международным нормам. Своим мнением об этой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" поделился президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

"Архитекторы всегда пытались отстаивать интересы граждан, общества и потребителя. Эта инициатива призвана убрать архитекторов с дороги и не мешать чиновникам", – объяснил Боков.

По словам эксперта, в случае принятия закона любой подрядчик или заказчик сможет внести изменения в проект уже на этапе строительства. Кроме того, эта инициатива противоречит той, которую разрабатывает Минкульт – в ведомстве хотят, наоборот, повысить ответственность архитекторов и реставраторов за качество проектов.

"Застройщики заинтересованы в скорости строительства, последующая эксплуатация их не интересует. Архитекторы же стараются думать именно о качественной эксплуатации зданий", – добавил Боков.

30 июня в столице стартовал Московский урбанистический форум – международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. С 2011 года Московский урбанистический форум под эгидой Правительства Москвы собирает ведущих экспертов, архитекторов, представителей властей, городских активистов и девелоперов для того, чтобы обсуждать цели и задачи современной урбанистики и экономики и формировать облик комфортного городского пространства.

Московские власти – Сергей Собянин, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, главный архитектор города Сергей Кузнецов, начальник метрополитена Дмитрий Пегов и гендиректор МКЖД Владимир Машкин – расскажут про "Зарядье", преображение ВДНХ и территории завода "ЗИЛ", о проекте "Моя улица" и реконструкции Московской кольцевой железной дороги.

В рамках форума можно будет услышать и о других городах: как преобразился Сочи, как в России готовятся к чемпионату мира по футболу, что такое Hyperloop и можно ли его построить у нас и в чем особенность города Масдар-Сити в ОАЭ, строящегося в 17 километрах от Абу-Даби (ОАЭ). Его называют городом будущего за использование электроэнергии из возобновляемых источников, энергоэффективные здания, беспилотный транспорт и другие инновации. Похожие принципы лежат в основе Иннополиса — научно-исследовательского центра нового поколения недалеко от Казани.