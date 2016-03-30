В Госдуме предложили законодательно закрепить нормы движения беспилотных авто

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В Госдуме предложили законодательно закрепить порядок передвижения беспилотных машин по автодорогам, сообщает Агентство "Москва".

Согласно решению круглого стола комитета по науке и наукоемким технологиям, такие машины могут передвигаться по дорогам общего пользования только в случаях, когда на водительском месте есть водитель, а также при условии, что он в любой момент может переключить машину с автоматического режима управления на ручной.

Кроме того, ответственность за ДТП с участием беспилотного авто должен нести его водитель. Еще такие автомобили должны иметь бортовой самописец и вести видео- и аудиозапись дорожной ситуации.

Изменения предлагается внести в КоАП, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс и в правила дорожного движения.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Дмитрий Новиков отметил, что отсутствие в законах норм использования беспилотных транспортных средств на дорогах тормозит развитие таких технологий.

Ранее m24.ru сообщало, что Росавтодор совместно с Агентством транспорта Финляндии адаптируют российские дороги для беспилотных автомобилей. Трассы планируют оснастить новейшими технологиями, приспособленными для автопилота, которые уже задействованы и успешно используются в Финляндии в рамках тестового проекта Aurora.