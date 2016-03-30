Работодателей обяжут оплачивать проверку квалификации своих сотрудников

Правительство разработало систему проверки квалификаций

Работодателей планируют обязать оплачивать проверку квалификации своих сотрудников. Соответствующий законопроект дополнит вступающую в силу с 1 июля норму о новом порядке применения профессиональных стандартов работников, которые некоторые ведомства уже воспринимают как обязательные.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился президент компании SuperJob Алексей Захаров.

"Речь идет о довольно крупных компаниях, которым время от времени необходимо узнать кто как работает и кого из работников необходимо чему-то научить. Потому что ошибка даже рядового рабочего может привести к очень серьезным последствиям", – объяснил Захаров.

Саму систему проверки квалификаций разработали в правительстве России. Координационная роль в создании этой системы доверена Национальному совету по квалификациям при президенте.



По словам Захарова, компаниям зачастую невыгодно держать в штате специалистов, проводящих аттестацию сотрудников раз в год.

"С принятием этого законопроекта появятся специальные центры, куда работодатели смогут отправлять своих сотрудников на проверку квалификации. Таким образом, при наличии на руках сертификата, выданного подобным центром, рабочим будет гораздо легче искать работу или переходить с объекта на объект", – добавил эксперт.

Ранее m24.ru сообщало, что для работодателей могут ужесточить наказание за задержку четверти зарплаты хотя бы на пару месяцев. В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается ввести для руководителей компаний миллионные штрафы или отправлять их на исправительные работы.

По данным Росстата к декабрю прошлого года общая задолженность по зарплате в России составила почти четыре миллиарда рублей.

Другая возможная санкция для работодателей – лишение права занимать должности в определенной сфере на срок до 3 лет и лишение свободы на срок до одного года. За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев максимальный штраф составит два миллиона рублей, либо придется отправиться в тюрьму на три года.