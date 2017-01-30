Глава Минздрава опровергла запрет на продажу табака родившимся после 2015 года

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова опровергла запрет на продажу табака тем, кто родился в 2015 году и позже даже после достижения совершеннолетия, сообщает "Интерфакс".
По ее словам, это предложение является лишь частью концепции, направленной на то, чтобы повлиять на общественное сознание, но оно не превратится в закон. Она подчеркнула, что задачи "вводить какие-то ограничения прав людей" нет.
При этом министр отметила, что, по опросам ВЦИОМ, концепцию одобряют более 60 процентов населения страны. Разработать антитабачную концепцию планируется до конца года.
Кроме того, концепция предполагает значительное увеличение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах. Другим важным пунктом концепции Минздрава является предложение ввести с 2017 года налог в размере 10 процентов на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года – так называемый "экологический налог" на сигареты, размер которого в документе не уточняется.
Также Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным, запретить курение в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на расстоянии в три метра и ближе от входов в ТЦ, в переходах, в личном автомобиле в присутствии детей и на курение в присутствии тех, кто возражает против этого, вне зависимости от типа помещения.