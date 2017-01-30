Глава Минздрава опровергла запрет на продажу табака родившимся после 2015 года

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова опровергла запрет на продажу табака тем, кто родился в 2015 году и позже даже после достижения совершеннолетия, сообщает "Интерфакс".

По ее словам, это предложение является лишь частью концепции, направленной на то, чтобы повлиять на общественное сознание, но оно не превратится в закон. Она подчеркнула, что задачи "вводить какие-то ограничения прав людей" нет.

При этом министр отметила, что, по опросам ВЦИОМ, концепцию одобряют более 60 процентов населения страны. Разработать антитабачную концепцию планируется до конца года.