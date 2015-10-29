Форма поиска по сайту

29 октября 2015, 09:49

Политика

Минюст предложил засекретить сведения о дипломах оперативников ФСИН и ФТС

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Министерство юстиции предложило исключить из специального реестра сведения о дипломах сотрудников ФСИН, ФСКН и ФТС, чтобы не подвергать опасности жизни оперативников. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению авторов документа, выпускники подведомственных вузов могут исполнять обязанности, связанные с внедрением в ОПГ, а также работать в качестве штатных негласных сотрудников.
Раскрытие же сведений об образовании поможет злоумышленникам выявить личности оперативных работников.

В настоящее время не вносят в информационную систему сведения о дипломах, выданных подведомственными ФСБ, ФСО, Минобороны, Службе внешней разведки и МВД вузами.

