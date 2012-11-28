Совет Федерации утвердил потребительскую корзину россиянина на 5 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду 28 ноября Совет Федерации одобрил закон "О потребительской корзине", который вступит в силу с 1 января 2013 года.

Потребительская корзина утверждается правительством раз в пять лет, и ее содержание определяется на основе минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в соотношении со стоимостью минимального набора продовольствия. Кроме того, ее содержание зависит от социально-демографической группы населения, сообщает РИА Новости.

Исходя из закона, рядовому гражданину России положено 290 литров молока, 21 десяток яиц, 58 килограммов мяса и 18,5 килограммов рыбы, более 100 килограммов картошки и 126,5 килограммов хлеба, в том числе крупы. Кроме того, россиянину полагается 60 килограммов фруктов и 114 килограммов овощей. Причем потребление молочных продуктов и фруктов для детей определяется в повышенных размерах, а для пенсионеров - в пониженных.

В утвержденном депутатами варианте больше мяса и рыбы, но меньше других продуктов. Так, сейчас на одного взрослого полагается около 32 килограммов мяса в год, а будет почти 59. Рыбы - 16 килограммов, а будет 18 с половиной. Прибавку также заложили по овощам, яйцам, фруктам, пишет "Российская газета".

Напомним, ранее непродовольственные товары и услуги прописывались в натуральных показателях – например, сколько одежды и белья должен износить гражданин за определенный срок. Теперь они устанавливаются в процентном соотношении и составляют 50 процентов от стоимости продуктов питания.