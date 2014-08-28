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Законы

28 августа 2014, 15:15

1 сентября в России стартует программа утилизации старых автомобилей

законы Денис Мантуров утилизация машин

Фото: M24.ru

С 1 сентября в России стартует программа утилизации старых автомобилей, она продлится до 31 декабря, передает ИТАР-ТАСС.

Как сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, на это заложено финансирование в размере 10 миллиардов рублей.

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Программа утилизации автомобилей - федеральная программа, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля. Программа первоначально действовала с 1 января по 31 декабря 2010 года, а затем была продлена до 31 декабря 2011 года.

Согласно программе, владелец утилизируемого автомобиля должен был привезти его к дилеру, осуществляющему прием утилизируемых автомобилей. У дилера он оплачивал утилизацию автомобиля и получал сертификат на скидку, причем она действовала только при приобретении автомобиля, произведенного в России и включенного в специальный перечень.


Как уточнил Мантуров, в этом году скидка на покупку составит до 40 тысяч рублей для легковушек и до 150 тысяч - на грузовики. При этом решение о продлении программы утилизации будет приниматься не ранее середины 2015 года.

Ранее гендиректор компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян в разговоре с M24.ru сказал, что схема утилизации будет аналогична той, которая была в 2010-2011 году, причем машина должна была быть отечественной сборки и стоить не дороже 400 тысяч рублей.

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