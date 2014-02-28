В России запретили запускать бумажные фонарики в черте городов

Фото: ИТАР-ТАСС

Бумажные фонарики в России запретили запускать в черте населенных пунктов, а также ближе чем в 100 метрах от лесных массивов и парков. В пятницу вступило в силу постановление правительства РФ от 17 февраля, которое вносит изменения в Правила режима пожарной безопасности.

"Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня", - говорится в документе.

Основанием для такого решения стало использование открытого огня при запуске бумажных фонариков, что может послужить причиной пожара, как это произошло прошлой осенью на киностудии "Мосфильм".

Традиция запускать бумажные фонарики пришла в Россию из Китая. На фоне темного неба фонарик красиво подсвечивается изнутри огнем от горелки. Летя 15-20 минут со скоростью ветра, он поднимается на высоту до пятисот, а иногда - и до тысячи метров. В последние годы фонарики стали неизменным атрибутом разнообразных массовых мероприятий и флешмобов.