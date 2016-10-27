Форма поиска по сайту

27 октября 2016, 15:35

Политика

Неплательщиков алиментов нужно наказывать только лишением имущества – эксперт

Неплательщиков алиментов нужно наказывать только лишением имущества, а не блокировкой водительских прав. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

"Лишение прав – очень сомнительная мера. У приставов есть возможность взыскать то, что полагается. Суд может обратить взыскание на имущество гражданина. Если все имущество должника переписано на других лиц, у суда есть возможность открутить сделки назад. Но это требует работы", – сказал он.

Алиментщиков нельзя наказывать лишением водительских прав – эксперт

По словам директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, судебные приставы в этом году лишили прав 219 тысячам должников. Как пишет "Российская газета", благодаря возможности лишать должников водительских прав приставы взыскали с должников 1,9 миллиарда рублей.

Закон, позволяющий лишать водительских прав за долги по алиментам, административным штрафам и по компенсации морального вреда, вступил в силу 15 января. Согласно закону, приставы смогут временно лишить должников права управления автомобилем, самолетом, а также судном. Вернуть водительское удостоверение можно будет только после погашения задолженности.

Сокрытие доходов может стать уголовным преступлением для обязанных платить алименты. С предложением ввести новую статью в УК РФ выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность лишь для злостных неплательщиков алиментов, то есть тех, кто уже имеет административное наказание за неуплату.

