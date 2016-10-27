Неплательщиков алиментов нужно наказывать только лишением имущества – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Неплательщиков алиментов нужно наказывать только лишением имущества, а не блокировкой водительских прав. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

"Лишение прав – очень сомнительная мера. У приставов есть возможность взыскать то, что полагается. Суд может обратить взыскание на имущество гражданина. Если все имущество должника переписано на других лиц, у суда есть возможность открутить сделки назад. Но это требует работы", – сказал он.

По словам директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, судебные приставы в этом году лишили прав 219 тысячам должников. Как пишет "Российская газета", благодаря возможности лишать должников водительских прав приставы взыскали с должников 1,9 миллиарда рублей.