В России завершилась амнистия, приуроченная к 70-летию победы в ВОВ

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В России завершилась амнистия, объявленная к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Бояринева, благодаря ей из тюрем вышло более 334 тысяч человек.

По условиям амнистии не подлежали освобождению заключенные, чьи уголовные дела связаны с тяжкими и особо тяжкими составами преступлений: убийства, насильственные преступления, терроризм, экстремизм, похищение человека, мошенничество, взяточничество, преступления в отношении несовершеннолетних, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Не освобождались и рецидивисты. Амнистия также не коснулась автовладельцев, совершивших преступление в пьяном виде.

Напомним, решение о проведении амнистии в связи с 70-летием Победы 24 апреля текущего года приняли депутаты Госдумы. Амнистия должна была продлиться полгода.

Предыдущая амнистия в России была приурочена к 20-летию Конституции РФ (12 декабря 2013 года). Тогда на свободу из мест лишения свободы вышли 0,3 процента осужденных (в это число входили инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние и беременные женщины). Амнистия коснулась порядка 20 тысяч человек.