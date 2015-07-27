Авиаперевозчики не готовы к введению национальной системы бронирования

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российские авиаперевозчики намерены обратиться в правительство с просьбой отодвинуть сроки ввода национальной системы бронирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров ЗАО "Группа компаний С7" Наталью Филеву. По ее словам, в противном случае это может привести к хаусу на рынке авиаперевозок.

"Никто не видел эту систему – чтобы с ней работать, нужно ее тестировать хотя бы за три месяца, а лучше за шесть. "Ростехнологии" взялись сделать этот блок, но даже если они ее сдадут к 1 сентября, мы не сможем стартануть в этот срок. Мы должны ее тестировать.

Мы хотим обратиться, чтобы перенести ее ввод через полгода после того, как программа будет сдана, иначе это приведет к хаосу на рынке авиаперевозок и к их остановке", – заявила Филева на заседании подкомиссии по авиаперевозкам комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.

В 2014 году в России был принят закон, обязывающий компании размещать персональные данные российских пользователей на серверах в России. В настоящее время Роскомнадзор обсуждает с компаниями, на которые распространяется действие этого закона, правоприменительную практику.

Сейчас есть три основные международные системы бронирования авиабилетов, работающие в России: Horizon от SITA (ранее система называлась Gabriel), на которой работает авиакомпания "Трансаэро", Sabre ("Аэрофлот") и Amadeus. Все эти системы хранят персональные данные за рубежом.