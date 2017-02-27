Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 11:37

Политика

Законопроект о дистанционном трудовом договоре могут подготовить в 2017 году

Законопроект о введении дистанционного трудового договора в России разрабатывают Роструд и Минтруд, передает "Интерфакс".

По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, сейчас ведется разработка законопроекта. В 2017 году планируется его подготовить.

В конце 2016 года вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец рассказывала, что электронные трудовые договоры могут появиться в России в ближайшие полтора года.

Разработкой такого договора занялся Минтруд совместно с Рострудом. Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора. Кроме того, это нововведение повысит легальную занятость сотрудников, работающих удаленно.

