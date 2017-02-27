Законопроект о дистанционном трудовом договоре могут подготовить в 2017 году

Фото: ТАСС/YAY
Законопроект о введении дистанционного трудового договора в России разрабатывают Роструд и Минтруд, передает "Интерфакс".
По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, сейчас ведется разработка законопроекта. В 2017 году планируется его подготовить.
Разработкой такого договора занялся Минтруд совместно с Рострудом. Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора. Кроме того, это нововведение повысит легальную занятость сотрудников, работающих удаленно.