Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Законы

27 января 2015, 11:39

Госдума отменила запрет рекламы на кабельных каналах

законы отмена Госдума РФ запрет рекламы кабельное телевидение

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Во вторник Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий показывать рекламу на кабельных каналах. При этом национальному контенту каналы должны уделять 75% эфирного времени. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Под "национальной продукцией" подразумевается контент, который создается гражданами России или организациями, зарегистрированными в нашей стране. Также в эту категорию входит контент, созданный по заказу российского СМИ на русском языке или языках российских народностей.

Кроме того, иностранные инвестиции в национальный контент не должны превышать половину от его стоимости. Отметим, что инициативу отменить запрет на рекламу на платном телевидении ранее внесла депутат от "Единой России" Ольга Тимофеева.

Ссылки по теме

Напомним, с 1 января 2015 года реклама на платных телеканалах оказалась под запретом. Закон запрещал распространение рекламы в "телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств".

Проект закона был разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время платные каналы находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, так как получают деньги и от кабельных операторов, и от рекламодателей. Под отмененный теперь закон о запрете рекламы попадали 1400 платных телеканалов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать