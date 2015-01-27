Госдума отменила запрет рекламы на кабельных каналах

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Во вторник Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий показывать рекламу на кабельных каналах. При этом национальному контенту каналы должны уделять 75% эфирного времени. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Под "национальной продукцией" подразумевается контент, который создается гражданами России или организациями, зарегистрированными в нашей стране. Также в эту категорию входит контент, созданный по заказу российского СМИ на русском языке или языках российских народностей.
Кроме того, иностранные инвестиции в национальный контент не должны превышать половину от его стоимости. Отметим, что инициативу отменить запрет на рекламу на платном телевидении ранее внесла депутат от "Единой России" Ольга Тимофеева.
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Напомним, с 1 января 2015 года реклама на платных телеканалах оказалась под запретом. Закон запрещал распространение рекламы в "телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств".
Проект закона был разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей.
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время платные каналы находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, так как получают деньги и от кабельных операторов, и от рекламодателей. Под отмененный теперь закон о запрете рекламы попадали 1400 платных телеканалов.