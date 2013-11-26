Минтруд разработал профстандарты для управляющих жилищным фондом

Высшее образование станет обязательным для управляющих жилыми домами

Министерство труда и социальной защиты населения России разработало ряд стандартов для специалистов по управлению жилищным фондом, передают "Известия".

Проект включает в себя список требований, среди которых: знание нормативно-правовой базы, санитарных норм и энергоэффективности.

Согласно документу, управляющими смогут стать только обладатели высшего образования по профилю. Стандарты позволяют начать обучение специалистов. Однако первые специально подготовленные "профессиональные" управдомы появятся не раньше чем через несколько лет.

Задача управления многоквартирными домами стоит давно. В попытке ее разрешить, была начата реформа ЖКХ, инициировано создание товариществ собственников жилья, разрешено создание управляющих компаний, но тут выяснилось, что проблема с обслуживанием домов есть, а нужного числа подготовленных специалистов - как не было, так и нет. Более того, вместо одного, ответственного за дом лица - теперь их сразу несколько.

"Когда мы говорим управдом - на самом деле оно в законодательстве не используется. Есть председатель ТСЖ, есть председатели советов домов, есть представитель управляющей компании - все они управдомы", - рассказал эксперт комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Александр Козлов.

Кто конкретно отвечает за состояние дома и комфорт жильцов - непонятно. Насколько эти люди компетентны - тоже.

Задача новых стандартов для специалистов по управлению жилым фондом проста - обеспечить в будущем обучение, подготовку и отбор профессионалов с высшим образованием. Людей, разбирающихся в энергосберегающих технологиях, экономике и психологии. Тем более что спрос на управленцев такого широкого профиля довольно высок.

Вместе с тем предлагаемые профстандарты - это еще один нормативный документ в и без того излишне "зарегулированной" отрасли. Всего в сфере российского ЖКХ действует более 2,5 тысяч только федеральных нормативных актов. Не считая региональных и муниципальных документов.



Разобраться в этом сложно даже подготовленному юристу. Между тем, как для нормальной работы необходимо крайне компактные простые и понятные всем правила и нормы.

Николай Петров