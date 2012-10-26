Футболистам сократят размеры страховых выплат

Фото: ИТАР-ТАСС

В России будет разработан законопроект, ограничивающий размер выплат по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве. Ввод нового закона связан со скандальным случаем, когда футболисты "Зенита" получили 162 миллиона рублей компенсации за травмы.

"Дифференцированный подход будет правильным, - сообщил РИА Новости по телефону бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, - когда озвучиваются такие цифры, становится неудобно за футболистов, которые имеют многомиллионные контракты и к тому же получают огромные суммы страховки".

Как отметил бывший президент РФС, размеры выплат, которые получают футболисты, несовместимы с компенсацией, получаемой инженером или строителем после несчастного случая на производстве.

"Они не нарушили закон и совесть футболистов чиста, - добавил Колосков. - Но закон явно необходимо менять. Власти совершенно правы в своем стремлении найти хоть какое-то решение для наболевшей для граждан страны проблемы".

Мнение Колоскова разделяет и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Профессиональных спортсменов должен страховать клуб, - заявила Матвиенко, - в противном случае все деньги Фонда социального страхования уйдут на выплаты футболистам".

Скандал разгорелся после того, как Счетная палата обнародовала заключение о расходах Санкт-Петербургского отделения ФСС. Выяснилось, что более половины средств фонда было выплачено в качестве компенсации футболистам местного "Зенита", которые получали травмы по ходу сезона.

Подлил масла в огонь и тот факт, что взносы "Зенита" в ФСС составили всего шесть с небольшим миллионов рублей. Таким образом, сумма пособий, полученных игроками "Зенита", превысила сумму взносов в ФСС на 156 миллионов рублей.

Совет Федерации провел служебную проверку и выяснилось, что ни игроки, ни клуб, ни региональное руководство ФСС не нарушали закон. После этого вывода в Совфеде решили внести изменения в законодательство.

Отметим, что травмы, полученные игроками "Зенита", не были тяжелыми. Как правило, речь шла о легких травмах, небольших повреждениях и ушибах. Выплаты получили 12 футболистов, средний размер выплаты за один день составил 233,1 тысячи рублей.