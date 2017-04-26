Медучреждения начнут оформлять электронные больничные с июля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Подавать больничный при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам теперь можно будет электронно. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации, сообщает Агентство "Москва".
Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.
Сейчас листок нетрудоспособности подается на бумажном бланке. Новый закон позволит использовать электронный документ, который будет формироваться в автоматизированной информационной системе. Подписывать его будут усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.
Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности установит министерство здравоохранения РФ по согласованию с министерством труда и соцзащиты, а также с фондом соцстрахования РФ.
В качестве эксперимента система уже работает в Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве. С 2014 года было оформлено более полумиллиона больничных листов в электронном виде, из них в 2016 году – 240 тысяч.