Медучреждения начнут оформлять электронные больничные с июля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Подавать больничный при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам теперь можно будет электронно. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации, сообщает Агентство "Москва".

Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Сейчас листок нетрудоспособности подается на бумажном бланке. Новый закон позволит использовать электронный документ, который будет формироваться в автоматизированной информационной системе. Подписывать его будут усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности установит министерство здравоохранения РФ по согласованию с министерством труда и соцзащиты, а также с фондом соцстрахования РФ.