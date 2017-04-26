Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 15:55

Политика

Медучреждения начнут оформлять электронные больничные с июля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Подавать больничный при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам теперь можно будет электронно. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации, сообщает Агентство "Москва".

Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Сейчас листок нетрудоспособности подается на бумажном бланке. Новый закон позволит использовать электронный документ, который будет формироваться в автоматизированной информационной системе. Подписывать его будут усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности установит министерство здравоохранения РФ по согласованию с министерством труда и соцзащиты, а также с фондом соцстрахования РФ.

В 2016 году законопроект одобрил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, это будет удобнее и займет меньше времени.

В качестве эксперимента система уже работает в Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве. С 2014 года было оформлено более полумиллиона больничных листов в электронном виде, из них в 2016 году – 240 тысяч.

законы Совет Федерации новые законы

