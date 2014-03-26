Интернет-магазины обяжут принимать к оплате карты

Оплатить товары из интернет-магазинов можно будет банковскими картами

Курьеров интернет-магазинов хотят обязать принимать к оплате банковские карты, этот вид оплаты должен действовать наравне с наличными. Для этого курьерам понадобятся специальные устройства - мобильные терминалы, с помощью которых можно расплатиться картой. С такой инициативой в Минфин обратился Национальный совет финансового рынка.

При этом обязанность покупать терминалы и принимать карты может привести к росту цен на ассортимент интернет-магазинов, рассказал в эфире радио "Москва FM" руководитель комитета по экономике Московского городского отделения "Опора России" Алексей Каневский.

"Не все выдержат эту затратную часть. Большая часть компаний отвалится. Эта система больше подходит крупным интернет-магазинам, которых много на Западе, а у нас в основном мелкие фирмы", - сказал он.

Нововведение предполагает серьезные финансовые расходы на работу информационного центра, обслуживание сервера, терминалы и оборудование.

Впрочем, эта инициатива не должна привести к банкротству мелких интернет-магазинов - они будут объединяться, а не закрываться, считает эксперт. По его словам, все новое - весьма затратно, но со временем вложения компенсируются.

"С введением дополнительной формы оплаты постепенно будет увеличиваться товарооборот – не все покупатели готовы расплачиваться наличными, многим из них гораздо удобнее картами. Также будет расти доверие к интернет-магазинам, которые предлагают различные способы оплаты, прием банковских карт часто говорит об их надежности и стабильности", - отметил Каневский.

Как пишет газета "Известия", по мнению банкиров, нововведение увеличит собираемость налогов, сделает более прозрачным сегмент интернет-торговли и увеличит их собственные доходы.