Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января 2017, 09:25

Политика

Общественная палата сможет проверять действие вступивших в силу законов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Общественная палата сможет проверять, как работает вступивший в силу закон, сообщает газета "Известия".

В первую очередь члены ОП проверят действие закона о коллекторской деятельности, закона о территориях опережающего развития и программу по переселению из аварийного жилья.

Итоги мониторинга Общественная палата намерена направлять в Генпрокуратуру, Счетную палату, Госдуму и, в случае серьезных нарушений, президенту.

Эксперты поддержали инициативу, но они указывают, что деятельность ОП пересекается с работой Госдумы и может оказаться избыточной.

законы проверки Общественная палата

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика