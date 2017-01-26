Общественная палата сможет проверять действие вступивших в силу законов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Общественная палата сможет проверять, как работает вступивший в силу закон, сообщает газета "Известия".

В первую очередь члены ОП проверят действие закона о коллекторской деятельности, закона о территориях опережающего развития и программу по переселению из аварийного жилья.

Итоги мониторинга Общественная палата намерена направлять в Генпрокуратуру, Счетную палату, Госдуму и, в случае серьезных нарушений, президенту.

Эксперты поддержали инициативу, но они указывают, что деятельность ОП пересекается с работой Госдумы и может оказаться избыточной.