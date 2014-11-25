Иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев при оформлении визы в Россию

Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Для получения российской визы иностранцам теперь понадобится сдавать биометрические данные. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При оформлении виз для въезда в Россию или транзитной визы все иностранцы будут обязаны пройти сканирование папиллярных узоров всех пальцев рук.

В документе уточняется, что сбор биометрических данных должен начаться с 10 декабря 2014 года в российских посольствах и консульствах на территории Великобритании, Дании, Мьянмы, Намибии, а также в аэропорту Внуково.

До 5 декабря о нововведении будут проинформированы все иностранные государства. Ответственность за организацию сбора биометрических данных возлагается на МИД и ФСБ России.

Как сообщалось ранее, указ о дактилоскопии иностранцев позволит принять ответные меры в связи с планируемым введением в 2015 году странами Евросоюза обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев российских граждан.

Напомним, с 2015 года планируется, что дактилоскопия станет обязательной для россиян при оформлении виз в Европу. Против этой процедуры уже выступили представители Ассоциация туроператоров России, которые попросили власти Италии повлиять на отмену обязательного дактилоскопирования российских туристов. По мнению экспертов ассоциации, введение подобных мер приведет к снижению потока туристов из России в Европу и нанесет серьезный ущерб каждой из сторон.

Отметим, что в следующем году в России начнется тестовая эксплуатация электронных паспортов, которые также будут содержать информацию об отпечатках пальцев. Планируется, что с 2016 года их начнут выдавать вместо обычных. До 2025 года в стране будут использоваться и электронный, и бумажный паспорта. Удостоверение личности в их действующем формате должны полностью выйти из обращения в 2030 году.