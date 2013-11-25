Форма поиска по сайту

25 ноября 2013, 12:10

Политика

Бездомным помогут найти работу и дадут право голосовать

Фото: ИТАР-ТАСС

В департаменте соцзащиты подготовили пакет законопроектов, которые изменят систему борьбы с бродяжничеством и помогут бездомным.

Авторы законов предлагают, прежде всего, закрепить такие понятия как "бродяжничество" и "бездомный гражданин", пишет газета "Коммерсантъ". К первым будут причислять людей, которые живут вне жилого помещения без определенных занятий и присутствуют в общественных местах в состоянии, "оскорбляющем человеческое достоинство и противоречащем требованиям личной гигиены".

Бездомным будет считаться гражданин, который не имеет возможности проживания в жилом помещении, или тот, у кого нет регистрации по месту жительства или пребывания. Им предлагают обратиться в специальные центра ресоциализации и заключить с соцработником соглашение. В этом случае бездомные получат все права, которые имеют рядовые граждане. Им оформят временную регистрацию, что позволит трудоустроиться, получить пенсию, медицинскую помощь и право голосовать. Также планируется создание специального жилищного фонда для бездомных.

С бродягами власти собираются бороться: их будут задерживать и доставлять в приемники-распределители. Если личность бродяги удастся установить, то его направят по месту последней регистрации, либо в армию, если он окажется призывного возраста. В других случаях по решению мирового суда гражданина могут направить в специальные учреждения, которые будут напоминать советские лечебно-трудовые профилактории.

По предварительным оценкам, на реализацию законопроектов потребуется 3,5 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов.

25 ноября законодательные предложения обсудят в Общественной палате. Затем их направят в Мосгордуму и Госдуму.

