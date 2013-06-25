Осужденные за экономические преступления могут попасть под амнистию

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об амнистии заключенных, которые находятся за решеткой за экономические преступления. Под амнистию попадут те, кто "оступился" впервые и уже возместил или готов возместить нанесенный ущерб.

Проект амнистии планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе, которая является последней в весенней сессии. На ней будет проведено три заседания - 2, 3 и 5 июля, сообщает сайт президента России.

На каком именно заседании будет рассмотрен законопроект - пока неизвестно.

Кого именно из известных осужденных за совершение экономических преступлений коснется амнистия - также пока неизвестно. Ее действие не будет распространяться на тех, кто совершал преступления с применением насилия или под угрозой его применения.

Под действие амнистии попадут не только те, кто отбывает срок, но и условно осужденные, освобожденные условно-досрочно, а также те, кому наказание по каким-либо причинам было отсрочено. Также помиловать могут и тех, кто является фигурантом уголовного дела, находящегося сейчас в стадии рассмотрения.

Объявление амнистии в России регулируется Конституцией страны и Уголовным кодексом. Право объявить амнистию есть только у Госдумы. В акте об амнистии всегда указывается неопределенный круг лиц. Действие акта может распространяться на различные категории граждан (инвалиды, женщины) или на людей, совершивших преступление определенного вида (например, экономические преступления).

Последняя амнистия в России была объявлена 22 сентября 2006 года и касалась лиц, совершивших преступления во время проведения антитеррористических операций на территории ряда регионов Южного федерального округа. Тогда боевикам, воевавшим против российских частей было предложено сложить оружие и сдаться полиции. Взамен их обещали амнистировать. Срок действия акта составил 6 месяцев, за это время сдались более 500 боевиков.