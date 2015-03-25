Медведев предложил смягчить законодательство для беспилотников

Фото: dji.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, призванные изменить законодательство о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сообщается на сайте правительства.

Согласно тексту проекта правового акта, БПЛА меньше 115 килограммов не нужно сертифицировать как обычные самолеты, они не подлежат государственной регистрации и не требуется удостоверение о годности к полетам.

Кроме того, поправки в кодекс вводят понятие беспилотной авиасистемы (сам БПЛА, пункт управления и линии связи) и "внешнего экипажа".

Добавим, что отвечает за безопасность полетов командир БПЛА. В частности, использовать воздушное пространство можно только при наличии у БПЛА систем обнаружения других самолетов.

Если такой системы нет, то использовать аппарат можно в местах, свободных от полетов.

Проект закона уже одобрен на заседании правительства. Дата первого чтения в Госдуме пока не определена.