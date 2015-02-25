Российское правительство утвердило упрощенную схему выплаты ОСАГО

Правительство упростило схему выплат по ОСАГО. Такой документ принят российским правительством. Теперь россиянам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы получить компенсацию.

Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить лишь медицинские справки и документы, подтверждающие факт дорожно-транспортного происшествия. Если травма окажется серьезной, пострадавшему выплатят страховку, которая с 1 апреля составит 500 тысяч рублей.

Кроме того, теперь право на получение фиксированной выплаты будут иметь ближайшие родственники погибшего, а также лица, у кого потерпевший находился на иждивении.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков(ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в рамках ОСАГО с 1 апреля будет действовать совершенно новый порядок выплат за травмы и гибель людей при ДТП.

"Этот принцип соответствует международным стандартам. Теперь гражданам не придется дожидаться окончания лечения и собирать чеки, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Выплаты будут установлены за сам факт травмы, и за несколько травм они будут суммироваться. Пакет документов будет минимальным, и выплату получить будет гораздо проще", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО можно будет купить через интернет, не приходя в компанию. Сервис появится на сайтах страховщиков. Для этого пользователю необходимо будет внести свои данные, произвести оплату банковской картой и далее просто распечатать полис на принтере. Новую услугу планируется внедрить с 1 июля этого года.

Нововведение позволит обходиться без фирм-посредников. Сейчас предстоит проработать вопрос, как избежать подделок таких полисов. Возможно, для этого базы ГИБДД и данных системы ОСАГО будут объединены, что позволит проверять подлинность страховки на месте.