Автошколы потребовали ввести испытательный срок для мотоновичков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Союз автошкол России предложил ввести запрет на тяжелые мотоциклы начинающим водителям, чей стаж не превышает двух лет, сообщает газета "Известия". Предложение направили в Госдуму, Генпрокуратуру и главе ГИБДД, рассказал председатель союза Александр Ачкасов.

Водители категории "А" плохо подготовлены к езде в реальных условиях, считают автоинспекторы. Вождение в городе мотоциклисты не сдают. Проблема в том, что на мотоцикл с кандидатом на получение прав не посадишь инструктора, а как еще его контролировать, неясно. До недавнего времени во многих школах не было даже нормально оборудованных площадок.

По данным ГИБДД , только за девять месяцев этого года произошло одиннадцать тысяч ДТП с участием мотоциклистов, в которых 1,3 тысячи человек погибли, а 12 тысяч получили травмы.

По мнению Ачкасова, за два года новички смогут потренироваться на МКАД и других оживленных трассах. А после смогут садиться на тяжелые, скоростные мотоциклы.