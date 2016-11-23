Автошколы потребовали ввести испытательный срок для мотоновичков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Союз автошкол России предложил ввести запрет на тяжелые мотоциклы начинающим водителям, чей стаж не превышает двух лет, сообщает газета "Известия". Предложение направили в Госдуму, Генпрокуратуру и главе ГИБДД, рассказал председатель союза Александр Ачкасов.
Водители категории "А" плохо подготовлены к езде в реальных условиях, считают автоинспекторы. Вождение в городе мотоциклисты не сдают. Проблема в том, что на мотоцикл с кандидатом на получение прав не посадишь инструктора, а как еще его контролировать, неясно. До недавнего времени во многих школах не было даже нормально оборудованных площадок.
По мнению Ачкасова, за два года новички смогут потренироваться на МКАД и других оживленных трассах. А после смогут садиться на тяжелые, скоростные мотоциклы.
На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по пять вопросов. На работу дадут 20 минут.
Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на пять дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на десять вопросов за десять минут. Если ответы вновь будут неправильными, претендента отправят на пересдачу.
В экзамене на площадке тоже есть изменения: придется сдавать пять, а не три упражнения. Практическую часть можно будет сдавать как на автомобилях с автоматической коробкой передач, так и с механической.
На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.