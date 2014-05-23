Форма поиска по сайту

23 мая 2014, 13:43

Зарегистрировать фирму в ФНС с мая можно по доверенности

Фото: ИТАР-ТАСС

С мая 2014 года зарегистрировать в ФНС юридическое лицо можно по доверенности, сообщила на пресс-конференции глава отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по Москве Елена Климычева.

"Так, отпадает необходимость непосредственно заявителю обращаться в регистрирующий орган для подачи документов", - цитирует Климычеву Агентство "Москва".

Также она отметила, что доверенность, заверенную нотариусом, необходимо подать один раз: если одно и то же физическое лицо выступает посредником между заявителем и регистрирующим органом несколько раз, повторно документ не требуется.

Упростилась и схема подачи самим заявителем: теперь он может не заверять свою подпись у нотариуса. Если же он подает документы в электронном виде, то для ФНС будет достаточно электронной подписи.

Кроме того, Климычева отметила, что больше не требуется предварительная оплата уставного капитала при регистрации - на это отводятся четыре месяца с момента регистрации.

