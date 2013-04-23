Законопроект о введении школьной формы внесен в Госдуму

Депутаты Ольга Тимофеева и Михаил Старшинов внесли в Госдуму поправки в закон "Об образовании", предполагающие введение школьной формы. Ранее за введение формы выступил президент России Владимир Путин, выступая на конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону.

В случае принятия законопроекта, форма в российских школах может появиться уже к 1 сентября. Минобрнауки, в свою очередь, разработало единые требования для нее. У учеников появится три вида одежды: повседневная, парадная и спортивная. Парадная форма предназначена для ношения в дни праздников и торжественных линеек. Также на форме могут быть отличительные знаки школы - эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. При этом она, как отмечают в ведомстве, должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.

Кроме того, ранее парламентарии подготовили письмо в министерство образования, в котором предлагают установить свою форму в каждом регионе России. При этом общие требования к одежде учащихся будут едины для всей страны.

Как рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова, за каждым образовательным учреждением останется право установить свои вариации цвета школьной формы или отличительных знаков. Но все виды ученической формы должны придерживаться делового стиля одежды, а также отвечать общепринятым санитарным нормам.