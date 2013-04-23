Для мигрантов хотят ужесточить требования к знанию русского языка

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские депутаты рассмотрели идею введения экзаменов на знание русского языка для мигрантов. Соответствующий проект федерального закона был рассмотрен на заседании комиссии Мосгордумы по безопасности.

Документом предлагается установить градацию требований к иностранцам в зависимости от получаемого ими разрешения: на работу, на временное проживание или приобретение российского гражданства. Так, для получения разрешения на работу мигранты должны иметь базовый уровень владения русским языком и сдать экзамен на знание истории, культуры и Конституции России, как минимум, на оценку "удовлетворительно". Для разрешения на временное проживание необходимо иметь первый уровень владения языком, а для получения паспорта гражданина Российской Федерации - второй уровень, а это знание не менее 10 тысяч слов.

По существующим законам иностранный работник должен знать язык, только если он работает в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания. А такие сферы деятельности, как строительство, общественное питание или транспортное обслуживание, не включены в перечень, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

При этом в столичной миграционной службе считают, что законопроект не будет поддержан, поскольку аналогичный документ уже принят Госдумой в первом чтении. По словам представителя УФМС по Москве Светланы Плешаковой, в предлагаемом законопроекте слишком завышены требования к владению русским языком.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о создании спецучреждений для содержания мигрантов, подлежащих депортации. Согласно новому федеральному закону полномочия в этой сфере с 1 января 2014 года передаются органу исполнительной власти в сфере миграции.