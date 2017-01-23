Операторы смогут продавать SIM-карты через интернет

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Операторы связи с 2019 года смогут получить возможность заключать договоры с абонентами с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме, сообщает "Интерфакс".

Проверять достоверность сведений можно будет не только по документу, удостоверяющему личность, но и через единую систему идентификации, электронную подпись, единый портал госуслуг и с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

При этом операторы должны будут подтвердить достоверность сведений об абонентах до конца 2018 года, для чего государственные информационные системы, в том числе ПФР и фонд ОМС, до 31 марта 2017 года должны будут обеспечить операторам доступ к своим базам. Ожидается, что торговля SIM-картами онлайн начнется в 2019 году.

По мнению экспертов, после нововведения для мобильных операторов откроется альтернативный источник дистрибуции, а доставку SIM-карты можно будет осуществлять курьером или по почте. Кроме того, мера снизит дополнительные издержки на дистрибуцию.