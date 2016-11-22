Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Единовременная выплата должна быть выдана в январе 2017 года. Этот процесс возложен на территориальные органы Пенсионного фонда.

На выплату могут рассчитывать пенсионеры, постоянно проживающие в России, и получившие по состоянию на 31 декабря 2016 пенсию хотя бы один раз.

Кроме того, выплаты получат лица, проходившие военную службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно исполнительной системы ФСИН, войск Национальной гвардии РФ и их семей.

Деньги не смогут получить российские пенсионеры, проживающие на территории Приднестровья, Белоруссии и других стран. Кроме того, сумма единовременной выплаты не будет учитываться, когда в 2017 году произойдет очередное индексирование пенсии.

