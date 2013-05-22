В Москве может появиться закон о радиационной безопасности

Депутаты могут разработать закон об обеспечении радиационной безопасности

Москве нужен закон об обеспечении радиационной безопасности. Об этом заявила на выездном заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике председатель комиссии Вера Степаненко. По ее словам, обстановку в столице нужно контролировать систематически. На данный момент радиационный фон столицы в норме, все отходы утилизируются на предприятии "Радон", рассказала Степаненко в эфире "Москва FM".

"Все радиоактивные отходы с территории города вывозятся на территорию предприятия "Радон". Там идет перерботка и захоронение. Процесс и технологические цепочки достаточно прогрессивны", - отметила Степаненко.

По ее словам, сейчас в Москве есть 65 точек замера радиации, которые с 10-ти минутным интервалом передается информация о ситуации в городе. Контроль осуществляют четыре службы – департамент энергетики, МЧС, Роспотребнадзор и Ростехнадзор.