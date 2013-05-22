В Москве может появиться закон о радиационной безопасности

Москве нужен закон об обеспечении радиационной безопасности. Об этом заявила на выездном заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике председатель комиссии Вера Степаненко. По ее словам, обстановку в столице нужно контролировать систематически. На данный момент радиационный фон столицы в норме, все отходы утилизируются на предприятии "Радон", рассказала Степаненко в эфире "Москва FM".
"Все радиоактивные отходы с территории города вывозятся на территорию предприятия "Радон". Там идет перерботка и захоронение. Процесс и технологические цепочки достаточно прогрессивны", - отметила Степаненко.
По ее словам, сейчас в Москве есть 65 точек замера радиации, которые с 10-ти минутным интервалом передается информация о ситуации в городе. Контроль осуществляют четыре службы – департамент энергетики, МЧС, Роспотребнадзор и Ростехнадзор.