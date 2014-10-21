Вступил в силу закон о запрете SMS-спама

Москвичей избавят от SMS-спама

21 октября вступили в силу поправки в закон "О связи", которые запрещают рассылку SMS-спама.

Так, под запрет попадают рассылки, которые отправляют с федеральных номеров – получатель будет видеть не цифры, а название компании. При этом поправки исключают из понятия "SMS-рассылка" сообщения, которые отправляют физические лица с персональных номеров.

Абонент сможет напрямую у оператора попросить прекратить доставку SMS от конкретного отправителя. Как рассказали M24.ru в телекоммуникационной компании Devino Telecom, можно отменить даже рассылку сообщений от банка, но такие случаи будут рассматриваться отдельно.

Добавим, что ранее глава столичного управления Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян в интервью M24.ru заявлял, с начала 2014 года ведомство получило более 2 тысяч жалоб на рекламу.

И последнее – рассылка теперь законна только в том случае, если есть прямой договор заказчика с оператором мобильной связи.

По мнению экспертов, поправки "оздоровят" рынок – с него уйдут недобросовестные заказчики и компании, рассылающие сообщения через мобильных операторов. Кроме того, сокращение спама поднимет уровень доверия к SMS.