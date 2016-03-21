Мобильным операторам могут запретить оказывать услуги в тюрьмах

Фото: ТАСС/Василий Александров

В МВД предлагают на законодательном уровне запретить мобильным операторам оказывать услуги на территории колоний и тюрем. Соответствующие поправки в закон о связи предложил внести замначальника уголовного розыска МВД России Александр Фролов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, необходимо детально изучить техническую возможность сотовых операторов не оказывать услуги связи внутри периметра уголовно-исполнительных учреждений ФСИН. А нарушивших закон, в случае если его примут, нужно будет привлекать к административной ответственности, считает он.

Ранее Фролов сообщал, что в 2015 году 12 из 38 тысяч случаев мошенничества, совершенных с помощью средств мобильной связи, было осуществлено из мест лишения свободы.

Напомним, следствие возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков в Можайской воспитательной колонии в Подмосковье.

С 21 по 22 февраля 2016 года 55 осужденных колонии закрыли изнутри ее общежитие и забаррикадировали лестницу на второй этаж. Затем они устроили погром – уничтожали имущество колонии и выбрасывали его из окон.

Отмечается, что осужденные требовали ослабить режим содержания и разрешить им курить и пользоваться мобильными телефонами