Обжаловать результаты медосвидетельствования на опьянение будет проще

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В России утвердили новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Этот порядок будет действовать не только для водителей, а для всех граждан, которых направили на такую диагностику.

Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, глава компании "Князев и партнеры" Андрей Князев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" как будет проходить освидетельствование.

"Оно будет начинаться с забора воздуха. Если прибор что-то показывает, то через 10-20 минут проводится повторный забор. Если обнаруживается более 16 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, то проба признается положительной. Для водителей сделано исключение в худшую сторону. Они должны сдать еще и мочу или кровь", – сказал он.

Эксперт отметил, что раньше к автомобилистам были одни требования, а к человеку, совершившему хулиганство, другие. Теперь при единообразии требований у россиян станет больше возможностей для обжалования. "Теперь у водителя и у другого "нарушителя" есть право обжаловать результаты по таким признакам: например, два раза не забирали воздух прибором, прибор не соответствует ГОСТу или не взяли соответствующие анализы", – добавил Князев.

Как пишет "Российская газета", для направления на медосвидетельствование достаточно наличия хотя бы одного из четырех критериев: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Сейчас для того, чтобы провести анализ на алкотестере, необходимо заполнить шесть документов, пригласить понятых или снять процесс на видео. Кроме того, водитель имеет право отказаться дуть в трубочку или не согласиться с ее результатами и поехать к врачу.