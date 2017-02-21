МРОТ предлагают установить для каждого региона отдельно

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Минтруда России предложили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установить отдельным для каждого региона, а не единым для всей страны в целом, сообщает "Интерфакс". Сейчас МРОТ в России установлен на уровне около 7,8 тысячи рублей.

Глава Минтруда Максим Топилин выразил мнение, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. По его словам, доплаты к пенсиям, пособия и социальные выплаты привязаны в законодательстве именно к региональному прожиточному минимуму. А этот параметр определяется в каждом регионе и в конечном счете значительно различается по стране.

Напротив, cредний прожиточный минимум ни на что не влияет, являясь "виртуальной величиной", отметил Топилин. Инициатива позволит в итоге уравнять МРОТ и прожиточный минимум.

Среднероссийский прожиточный минимум, отмечал вице-спикер Госдумы Александр Жуков, равен 11200 рублей.