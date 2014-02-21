Депутаты Верховной Рады проголосовали за освобождение Тимошенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты украинского парламента приняли закон, позволяющий освободить Юлию Тимошенко. Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают декриминализацию статьи, по которой была осуждена экс-премьер, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране, а Верховная рада приняла закон о возвращении конституции Украины в редакции 2004 года. Кроме того, Янукович объявил, что инициирует перераспределение полномочий в сторону парламентской республики и досрочные президентские выборы в стране.

Напомним, данные меры были предприняты, чтобы прекратить беспорядки и столкновения сил правопорядка со сторонниками оппозиции, длившиеся более трех месяцев. Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги. Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.

По данным Минздрава Украины, всего за три дня противостояния погибли 77 человек, за медпомощью обратились более 500 человек, треть из них – сотрудники милиции. По разной информации, с ноября в беспорядках пострадало несколько тысяч человек.