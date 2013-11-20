Форма поиска по сайту

Новости

20 ноября 2013, 13:50

Политика

Суды смогут направлять наркоманов на лечение и реабилитацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации в среду одобрил правительственный законопроект, который позволяет судам направлять наркоманов на лечение.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте верхней палаты российского парламента, суды могут обязать наркозависимых пройти лечение от наркомании, медицинскую или социальную реабилитацию либо профилактические процедуры.

За уклонение от судебного решения виновному грозит штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток.

По замыслу авторов инициативы, она направлена на усиление контроля за лечением наркоманов, а также послужит дополнительным стимулом для наркозависимых пройти медицинские процедуры.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 28 марта.

По данным Госнаркоконтроля, в России насчитывается 2 миллиона наркозависимых, из них полмиллиона привлечены к уголовной ответственности. По мнению главы ФСКН Виктора Иванова, только строгими мерами избавить людей от наркотической зависимости невозможно. Более эффективный вариант, по его словам, предоставить человеку выбор - отправляться в колонию либо проходить обязательное лечение и реабилитацию.

Главное

