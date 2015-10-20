Форма поиска по сайту

Новости

20 октября 2015, 18:54

Политика

Правительству отказали в установке правил эвакуации автомобилей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Госдума отклонила законопроект о передаче правительству России права устанавливать правила эвакуации автомобилей. В настоящее время таким правом обладают субъекты федерации, сообщает Агентство "Москва".

Большинство парламентариев высказались против, поскольку сочли, что региональные власти должны самостоятельно регулировать ситуацию с эвакуацией автомобилей.

Кроме того, законопроект предлагал запретить передавать полномочия МВД России по рассмотрению дел о несоблюдении требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, за сентябрь на специализированные стоянки в Москве было перемещено 9,2 тысячи автомобилей.

Кроме того, более 1,6 тысячи автовладельцев вернулись к своим транспортным средствам до начала движения эвакуатора. В отношении них были составлены административные протоколы. В дальнейшем нарушителям придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Всего парконами было зафиксировано около 85 тысяч нарушений, а камерами, установленными на общественном транспорте, – 8,3 тысячи нарушений.

Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве
законы эвакуаторы эвакуация автомобилей правительство России

