Госдума обязала перевозчиков помогать инвалидам с посадкой в поезд

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Госдума приняла закон, обязывающий перевозчиков и владельцев железнодорожной инфраструктуры помогать пассажирам с ограниченными возможностями с посадкой в поезд и выходом на станции, сообщает Агентство "Москва".

Помогать обязаны сотрудники перевозчика. Услугу будут оказывать при посадке с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом. Владельцы инфраструктуры должны при этом оказывать содействие. Высадка пассажиров с инвалидностью осуществляется в том же порядке.

Отсутствие ответственности перевозчиков за посадку в поезд людей с ограниченными возможностями негативно сказалось на оснащении поездов необходимыми устройствами, отметили авторы законопроекта.

Обязанность обеспечивать безбарьерную среду раньше лежала только на владельцах инфраструктуры.