20 апреля 2017, 13:48

Политика

Госдума обязала перевозчиков помогать инвалидам с посадкой в поезд

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Госдума приняла закон, обязывающий перевозчиков и владельцев железнодорожной инфраструктуры помогать пассажирам с ограниченными возможностями с посадкой в поезд и выходом на станции, сообщает Агентство "Москва".

Помогать обязаны сотрудники перевозчика. Услугу будут оказывать при посадке с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом. Владельцы инфраструктуры должны при этом оказывать содействие. Высадка пассажиров с инвалидностью осуществляется в том же порядке.

Отсутствие ответственности перевозчиков за посадку в поезд людей с ограниченными возможностями негативно сказалось на оснащении поездов необходимыми устройствами, отметили авторы законопроекта.

Обязанность обеспечивать безбарьерную среду раньше лежала только на владельцах инфраструктуры.

В апреле разразился скандал в аэропорту, когда матери и ребенку, страдающему ДЦП, отказали в посадке на самолет. Женщина должна была вылететь из Внуково в Екатеринбург, но на воздушное судно так и не попала, несмотря на то, что заранее оповестила работников компании "Победа" о недуге ребенка.

Вместо того, чтобы допустить пассажиров в самолет, им предложили лететь другой авиакомпанией. Представители "Победы" обещали уволить сотрудника, ответственного за инцидент. Представители Росавиации назвали случай "беспрецендентным" и "безобразным". Сейчас ведомство проводит служебное расследование. Проверку также проводит прокуратура.

Помощь в защите прав пострадавшим предложил Роспотребнадзор.

