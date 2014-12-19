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Законы

19 декабря 2014, 20:56

Госдума одобрила законопроект, определяющий момент начала эвакуации автомобиля

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, определяющий момент начала эвакуации автомобиля. Согласно законопроекту, водитель может забрать автомобиль у парковочных служб до начала движения эвакуатора, если сразу оплатит штраф, сообщается на сайте нижней палаты.

Таким образом, эвакуация не начнется, если нарушение можно устранить на месте: например, если водитель припаркуется правильно. В противном случае эвакуаторщиков, отказавшихся вернуть машину владельцу, накажут штрафом.

Поправки внес первый замглавы конституционного комитета, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что нечеткие формулировки в статье об эвакуации транспортных средств приводят к социальной напряженности. "Мы должны этот конфликт разрешить оперативно на федеральном уровне, и внести в решение этой проблемы тот здравый смысл, о котором вчера говорил президент", - отметил Лысаков.

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По словам депутата, ко второму чтению законопроект дополнят всеми необходимыми поправками по регламентации эвакуации. "Законопроект предполагает регламентировать момент начала эвакуации. Когда эвакуатор тронулся - начался момент эвакуации. До этого на любой стадии водитель, который подошел к автомобилю, имеет право забрать свой автомобиль с места правонарушения, заплатив штраф, без эвакуации", - пояснил Лысаков.

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Напомним, в начале октября в Москве произошло сразу несколько историй с автомобилистами, которые препятствовали эвакуации машин. Так, 16 октября в районе станции метро "Теплый стан" водитель пикапа Mazda BT-50 Константин Алтухов почти на сутки заперся в своей машине, погруженной на эвакуатор. Алтухов, которого свидетели истории назвали "паркменом", залез в свой автомобиль и провел в нем 22 часа, не давая отправить его на штрафстоянку.

До истории с Алтуховым подобный инцидент произошел в другом округе Москвы. "Паркмен" Дмитрий Афанасьев сел в свою машину в тот момент, когда ее эвакуировали. Впоследствии суд арестовал Афанасьева на пять суток.

Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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