Кинокомпания Warner Bros. воспользовалась "антипиратским" законом

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Впервые российским "антипиратским" законом воспользовался иностранный правообладатель — американская кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Корпорация обратилась в ведомство в связи с размещением на 20 российских сайтах фильма "Антураж" без разрешения правообладателя. Мосгорсуд обязал владельцев этих интернет-ресурсов удалить запрещенный контент.

Владельцы 16 сайтов уже приняли меры и ограничили доступ к фильму. "Остальным четырем сайтам предписано сделать это до 24 августа. В противном случае страницы данных интернет-ресурсов будут заблокированы операторами связи", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

За два года действия "антипиратского" закона в Роскомнадзор поступило 401 определение Мосгорсуда в отношении 1,1 тысячи уникальных ресурсов. Из них в настоящее время блокируется 177.

Меры защиты были приняты почти по 700 объектам авторских или смежных прав (в том числе 563 российским и 126 иностранным). Так, был ограничен доступ к 246 фильмам, 161 сериалу, 19 видеокурсам и телешоу, 153 литературным произведениям, трем компьютерным программам, 84 музыкальным произведениям и 23 трансляциям телеканалов.

Напомним, 1 мая вступили в силу поправки к "антипиратскому" закону. Теперь его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Исключение составляют фотографии. За повторное нарушение закона ресурсам грозит пожизненная блокировка.