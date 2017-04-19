Штрафы за необоснованные жалобы на бизнес: эксперты – за и против

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве Михаил Вышегородцев предложил ввести штрафы за необоснованные жалобы на бизнес. Если после проверки нарушения не подтвердятся, потребителя могут оштрафовать за неудобства, причиненные бизнес структуре.

В эфире радиостанции "Москва FM" Вышегородцев рассказал, что потребители нередко шантажируют владельцев магазинов или кафе.

"Появились такие понятия как потребительский или соседский экстремизм, когда владельцы магазинов в жилых домах попросту вымогают деньги, чтобы их торговая точка работала без проблем. Роспотребнадзор приводил примеры, когда житель с периодичностью раз в неделю приносил заявления о неудобстве кафе. А до этого приходил в то же кафе и просил у владельцев деньги, чтобы не носить такие письма. Речь также идет и о работе общественных организаций, приходящих якобы проверить компанию и предлагающих оплатить так называемые благотворительные взносы", – сказал он.

По словам Вышегородцева, от потребительского экстремизма страдают и турагентства, когда их клиент пытается взыскать деньги за неудачный отдых.

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов с ним не согласен. По мнению эксперта, это предложение прямо противоречит принципам ООН, признающим целый перечень прав потребителей.

"Первое из них – это право быть услышанным. Если мы вводим штрафы за необоснованные жалобы, тогда давайте сразу вводить смертную казнь, если жалоба подтверждается. Разве это разумно? Вымогательство и шантаж не имеют никакого отношения к защите прав потребителя. Практика показывает, что 90 процентов судебных процессов выигрываются потребителем. Тот, кто производит продукцию, обязан быть профессионалом. Потребитель же не обязан быть профессионалом в этой сфере, он не может знать всех нюансов. Поэтому закон возлагает обязанность доказывать свою правоту на предпринимателя – и это правильно", – заявил он.

Ранее уже были внесены изменения, которые запрещают надзорным органам реагировать на анонимки. 11 апреля, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил возбуждать уголовные дела на предпринимателей только с согласия прокуроров. Он уверен, что следователи также должны получать одобрение прокурора при проведении доследственных проверок.